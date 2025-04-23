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Русская весна

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  • Eduard
    Мы Украине дали,мы и забрали.Договора,что Украина может Крымский полуостров передать третьим странам,тех более врагам...Зеленский сделал ...
  • Eduard
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«Новое землетрясение»: Пушков резко высказался о ситуации в Румынии

«Новое землетрясение»: Пушков резко высказался о ситуации в Румынии

Появление у отстраненного от выборов румынского политика Кэлина Джеорджеску преемника в лице Джеордже Симиона является политическим землетрясением, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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