«Новое землетрясение»: Пушков резко высказался о ситуации в Румынии

Появление у отстраненного от выборов румынского политика Кэлина Джеорджеску преемника в лице Джеордже Симиона является политическим землетрясением, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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