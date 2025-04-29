Минобороны опубликовало некролог погибшего в теракте генерала Москалика

Погибший замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик был отважным и талантливым офицером и во время спецоперации на Украине руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба.
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