Двое детей остались сиротами. Этого можно было избежать: мигрант убил капитана Армии России

17-летний мигрант напал на женщину в Коммунарке. Смертельное ранение он нанёс военнослужащей.Трагически погибла в Москве военнослужащая, капитан Армии России.
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Следила бы власть за порядком, то на было бы этого убийства. Кто там отвечает за безопасность на данной территории?! За убийство коренных жителей давать надо пожизненное.