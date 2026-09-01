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Царьград

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Двое детей остались сиротами. Этого можно было избежать: мигрант убил капитана Армии России

Двое детей остались сиротами. Этого можно было избежать: мигрант убил капитана Армии России

17-летний мигрант напал на женщину в Коммунарке. Смертельное ранение он нанёс военнослужащей.Трагически погибла в Москве военнослужащая, капитан Армии России.

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