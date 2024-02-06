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Почти треть россиян отказываются от покупки в случае платной доставки

Почти треть россиян отказываются от покупки в случае платной доставки

Лишь 22% россиян не готовы платить за доставку еды или товаров из интернет-магазинов и маркетплейсов ни при каких обстоятельствах, в то время как 78% опрошенных готовы платить за доставку товаров до дома в той или иной ситуации с той или иной периодичностью.

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