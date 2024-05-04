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Оливейра не хочет драться с Гамротом: «Я смотрю не назад, а вперед»

«При всем уважении к Гамроту, но я смотрю не назад, а вперед. Сейчас все хотят встретиться с Чарльзом, все хотят драться с тем, кто впереди.

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