Черепки и сосуды истории

Совсем уж маленькие амфоры для благовоний. Археологический музей станицы Тамань Внемли молитвам Афина!Десницею печь охраняя,Дай, чтобы вышли на славугоршки и бутылки, и миски,Чтоб обожглись хорошенькои прибыли дали довольно,Продавались бойко на рынке,И на улицах бойко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии