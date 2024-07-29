Черепки и сосуды истории

Совсем уж маленькие амфоры для благовоний. Археологический музей станицы Тамань Внемли молитвам Афина!Десницею печь охраняя,Дай, чтобы вышли на славугоршки и бутылки, и миски,Чтоб обожглись хорошенькои прибыли дали довольно,Продавались бойко на рынке,И на улицах бойко.