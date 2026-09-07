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Филиппо: Зеленский подтвердил, что конфликт нужен ему для сохранения власти

Филиппо: Зеленский подтвердил, что конфликт нужен ему для сохранения власти

Владимир Зеленский снова подтвердил, что конфликт ему нужен для удержания власти на Украине. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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