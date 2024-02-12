В Днепропетровской области пострадала электроподстанция

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем официальном Telegram-канале сообщила, что в результате взрывов в Днепропетровской области повреждения получило оборудование на одной из электроподстанций .
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