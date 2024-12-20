Ефимов: деловое пространство создадут в Войковском районе по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в столице около Ленинградского шоссе пройдёт редевелопмент, в результате которого появится современное деловое пространство.
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