Ефимов: деловое пространство создадут в Войковском районе по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в столице около Ленинградского шоссе пройдёт редевелопмент, в результате которого появится современное деловое пространство.