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Ефимов: деловое пространство создадут в Войковском районе по программе КРТ

Ефимов: деловое пространство создадут в Войковском районе по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в столице около Ленинградского шоссе пройдёт редевелопмент, в результате которого появится современное деловое пространство.

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