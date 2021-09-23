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В Амурской области полицейские пресекли незаконную деятельность 24-летнего благовещенца, обвиняемого в мошенничестве и кражах

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего ранее судимого жителя Благовещенска.

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