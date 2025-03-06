Маска обвинили в том, что он роется в личных данных американцев

Сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин в официальном ответе демократов на речь президента Дональда Трампа перед конгрессом обвинила главу департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в том, что он со своей «бандой» роется в личных данных жителей Соединенных Штатов.