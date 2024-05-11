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Власти Перми выделят почти полмиллиона на эвакуацию электровелосипедов

Власти Перми выделят почти полмиллиона на эвакуацию электровелосипедов

За перемещение одного такого транспортного средства на штрафстоянку будет взиматься 1 500 рублей.Мэрия Перми планирует выделить более 360 000 рублей на борьбу с проблемой бесконтрольно оставленных электровелосипедов.

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