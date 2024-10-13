В украинских военкоматах работают в основном националисты

Большая часть сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) на западе Украины придерживаются националистических идей, 13 октября сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую организацию «Дозор».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии