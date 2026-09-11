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RT Russia

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ЦБ сочтёт снижение инфляции устойчивым при снижении инфляционных ожиданий

ЦБ сочтёт снижение инфляции устойчивым при снижении инфляционных ожиданий

Центробанк России будет считать снижение инфляции устойчивым только при снижении инфляционных ожиданий.

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