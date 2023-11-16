Тренер Балахнин не стал называть удивительным интерес клуба Серии А к Соболеву

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин признался, что его не удивил интерес одного из клубов Серии А - высшего дивизиона чемпионата Италии - к российскому нападающему московского "Спартака" Александру Соболеву.
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