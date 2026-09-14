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Регионы России

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ЦБ оценит возможность вывода купонов с ИИС-3 без утраты налоговых льгот

ЦБ оценит возможность вывода купонов с ИИС-3 без утраты налоговых льгот

Документ предусматривает рассмотрение варианта открытия ИИС через операторов финансовых платформ для диверсификации каналов продажи финансовых инструментов.

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