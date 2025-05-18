Видела всё: слепая чемпионка из Азербайджана оказалась зрячей

Русский компас Фото: David Finch. Спортсменка привозила своей стране золото олимпиад, соревнуясь с незрячими.
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