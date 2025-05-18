Медвежий угол
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Медвежий угол

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Видела всё: слепая чемпионка из Азербайджана оказалась зрячей

Видела всё: слепая чемпионка из Азербайджана оказалась зрячей

Русский компас Фото: David Finch. Спортсменка привозила своей стране золото олимпиад, соревнуясь с незрячими.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Все республики бывшего СССР лживые и лицемерные
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17 час.
Вера Богданова
Вообще-то не цыгани
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16 час.
ОА
Ос А
ну а что вы хотите...куча народа получает инвалидность ни за что...
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12 час.
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