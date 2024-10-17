В Омске сделали фото Суперлуны. Сегодня ночью она максимально приблизилась к Земле. Посмотрите эти снимки.
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В Омске сделали фото Суперлуны. Сегодня ночью она максимально приблизилась к Земле. Посмотрите эти снимки.