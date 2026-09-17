Районный будни
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Районный будни

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Детскую площадку оборудовали на территории госпиталя для ветеранов войн в ЮВАО

Детскую площадку оборудовали на территории госпиталя для ветеранов войн в ЮВАО

На территории госпиталя для ветеранов войн № 2 в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы завершены работы по благоустройству детской игровой зоны.

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