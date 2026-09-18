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Почему Центробанк взял паузу: неожиданный взгляд на ключевую ставку и её последствия

Почему Центробанк взял паузу: неожиданный взгляд на ключевую ставку и её последствия

Сентябрьское решение Банка России многих заставило задуматься. Впервые за долгие месяцы регулятор не стал опускать ключевую ставку, оставив её на уровне 14%.

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