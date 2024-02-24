ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии

Это поможет сделать работу системы здравоохранения более эффективной. В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова подписали соглашение о межведомственном взаимодействии.