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ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии

ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о взаимодействии

Это поможет сделать работу системы здравоохранения более эффективной. В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова подписали соглашение о межведомственном взаимодействии.

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