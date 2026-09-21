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МОСИНФОРМ

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Свыше 100 современных лифтов установят в многоподъездных и высотных жилых домах в центре Москвы

Свыше 100 современных лифтов установят в многоподъездных и высотных жилых домах в центре Москвы

В центральной части Москвы в этом году заменят 36 лифтов в домах, где больше 10 подъездов, и еще 66 — в высотных жилых зданиях.

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