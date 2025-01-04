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Ирина Роднина: «Сейчас в фигурном катании много спортсменок, которые откатывают программы, но в память не западают»

«В спорте есть такое выражение: спортсмен без лица. Вроде все сделал правильно, нормально откатался, но ничем не зацепил.

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