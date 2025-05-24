Медведев назвал сообщения радиостанции Судного дня лютый хрюкостяг

На сообщения европейских политиков Медведев отреагировал фразой: "Вшей уничтожают огнем".Зампредседателя Совбеза, бывший президент России Дмитрий Медведев в своей яркой манере прокомментировал последние сообщения "радиостанции Судного дня".
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