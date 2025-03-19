В США сделали заявление об "Орешнике"

Эксперт вашингтонского Центра военно-морского анализа Декер Эвелет раскрыл в своей статье для американского издания Foreign Policy какие возможности получает Россия после появления нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник".
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