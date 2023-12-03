В Хабаровске научились предсказывать развитие астмы у детей с ожирением по генам

Ученые Хабаровского филиала Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания НИИ охраны материнства и детства разработали способ прогнозирования риска неконтролируемого течения бронхиальной астмы у детей с ожирением с учетом генотипа.
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