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Защитник «Галатасарая» Джеймс Палмер перешел в японскую «Осаку»

Японская «Осака» сообщила о переходе защитника Джеймса Палмера. 29-летний американец (196 см) не был выбран на драфте-2019 НБА, а в последние годы выступал в Турции.

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