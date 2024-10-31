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США продолжают координировать с союзниками сдерживание КНДР

США продолжают координировать с союзниками сдерживание КНДР

Соединенные Штаты продолжают консультироваться с союзниками по вопросам сдерживания КНДР. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать последний запуск КНДР баллистической ракеты.

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