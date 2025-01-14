Госдолг США может достигнуть верхнего предела, угрожая экономике дефолтом

Госдолг США сегодня, 14 января, может достигнуть верхнего предела, таким образом, экономике страны угрожает ситуация, при которой избранный президентом Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения дефолта.
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