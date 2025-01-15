Удар в Сумах: уничтожена техника ВСУ и боекомплекты в Ястребином

В Сумах зафиксирован удар по технике ВСУ, вероятно, содержавшей ракеты. Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об уничтожении бронированной техники и ангара в Ястребином, где скрывались боекомплекты украинских войск.