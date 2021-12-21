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Парикмахер превращает волосы в цветы, от которых невозможно оторвать взгляд

Парикмахер превращает волосы в цветы, от которых невозможно оторвать взгляд

Создание самого простого дизайна прически занимает 1—2 дня, а самого сложного — несколько месяцев.Нгуен Фат Три — 28-летний парикмахер из Вьетнама делает очень необычные прически, превращая волосы в цветы, от которых невозможно оторвать взгляд.

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