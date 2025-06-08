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Русская весна

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Минобороны выступило с заявлением о возвращении тел погибших военных украинской стороне (ВИДЕО)

Минобороны выступило с заявлением о возвращении тел погибших военных украинской стороне (ВИДЕО)

Возвращение украинской стороне тел погибших солдат является сугубо гуманитарной акцией, а не политизированным решением, заявил представитель Минобороны журналистам, прибывшим в Брянскую область, где ожидает решения Киева партия тел.

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