Минобороны выступило с заявлением о возвращении тел погибших военных украинской стороне (ВИДЕО)

Возвращение украинской стороне тел погибших солдат является сугубо гуманитарной акцией, а не политизированным решением, заявил представитель Минобороны журналистам, прибывшим в Брянскую область, где ожидает решения Киева партия тел.
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