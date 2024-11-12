Курсы доллара и евро на 12 ноября

Российский рубль уступил доллару США, но укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 ноября 2024 года, составляет 97,9550 рубля (прежнее значение — 97,8335 рубля), официальный курс евро — 104,8522 рубля (предыдущий показатель — 105,4510 рубля).
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