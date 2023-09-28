Экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что Владимир Зеленский пребывает в истерике из-за намерения Соединенных Штатов Америки провести президентские выборы на Украине в 2024 году, несмотря на действующее в стране военное положение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии