Красим ногти по фэн-шуй: какой маникюр привлечет к вам удачу

Маникюр по фэн-шуй поможет вам гармонизировать свой внутренний мир и привлечет удачу в делах. Если вы хотите, чтобы ваши ногти были не только красивыми, но и давали вам необходимую энергию, нужно подобрать свои цвета лака для ногтей.