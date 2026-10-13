Красим ногти по фэн-шуй: какой маникюр привлечет к вам удачу

Маникюр по фэн-шуй поможет вам гармонизировать свой внутренний мир и привлечет удачу в делах. Если вы хотите, чтобы ваши ногти были не только красивыми, но и давали вам необходимую энергию, нужно подобрать свои цвета лака для ногтей.
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