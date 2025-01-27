Скотт Риттер: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США

© commons.wikimedia.org / David Shankbone1887 прочтений Сегодня Заявления Трампа о потерях ВС РФ и ВСУ демонстрируют, сколь далеки от реальности его представления о последствиях спецоперации для России, а политика, основанная на подтасовках, обречена на неудачу.