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Скотт Риттер: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США

Скотт Риттер: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США

© commons.wikimedia.org / David Shankbone1887 прочтений Сегодня Заявления Трампа о потерях ВС РФ и ВСУ демонстрируют, сколь далеки от реальности его представления о последствиях спецоперации для России, а политика, основанная на подтасовках, обречена на неудачу.

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