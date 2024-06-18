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Эксперт по языку тела оценил поведение Кейт Миддлтон на параде

Эксперт по языку тела оценил поведение Кейт Миддлтон на параде

Даррен Стэнтон отметил, что 42-летняя принцесса Уэльская использовала маскирующую улыбку.Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после того, как стало известно о её тяжёлой болезни.

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