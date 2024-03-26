Мать и дочь, спасшиеся от гибели «Крокусе», попали в смертельное ДТП по дороге домой

Мать и дочь, спасшиеся от гибели «Крокусе», попали в смертельное ДТП по дороге домойМать и дочь, которые приехали на соревнования в «Крокус сити холл» на соревнования по чирлидингу покинули здание из-за начавшегося там пожара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии