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Мать и дочь, спасшиеся от гибели «Крокусе», попали в смертельное ДТП по дороге домой

Мать и дочь, спасшиеся от гибели «Крокусе», попали в смертельное ДТП по дороге домой

Мать и дочь, спасшиеся от гибели «Крокусе», попали в смертельное ДТП по дороге домойМать и дочь, которые приехали на соревнования в «Крокус сити холл» на соревнования по чирлидингу покинули здание из-за начавшегося там пожара.

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