Мать и дочь, спасшиеся от гибели «Крокусе», попали в смертельное ДТП по дороге домой

Мать и дочь, спасшиеся от гибели «Крокусе», попали в смертельное ДТП по дороге домойМать и дочь, которые приехали на соревнования в «Крокус сити холл» на соревнования по чирлидингу покинули здание из-за начавшегося там пожара.