Daily Mail: Ученые предложили сократить численность человечества вдвое

Группа ученых опубликовала исследование, в котором утверждается, что для предотвращения необратимого истощения ресурсов планеты численность населения Земли к 2200 году необходимо сократить более чем вдвое.
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