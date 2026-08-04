Политика как он...
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Политика как она есть

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Daily Mail: Ученые предложили сократить численность человечества вдвое

Daily Mail: Ученые предложили сократить численность человечества вдвое

Группа ученых опубликовала исследование, в котором утверждается, что для предотвращения необратимого истощения ресурсов планеты численность населения Земли к 2200 году необходимо сократить более чем вдвое.

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