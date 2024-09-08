Большинство россиян хотят отпраздновать Новый год в поездках по России

Большинство респондентов (39%) мечтают отпраздновать Новый год — 2025 в путешествии по России, посетив Москву, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Владивосток, Крым, Нижний Новгород, Ярославль, Коломну, Кострому.
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