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Матчи в Ростове и Краснодаре перенесены, все остальные встречи 19-го тура РПЛ – по графику

Матчи в Ростове и Краснодаре перенесены, все остальные встречи 19-го тура РПЛ – по графику

РПЛ сообщила о переносе матчей 19-го тура «Ростов» - «Крылья» и «Краснодар» - «Локомотив», новые даты и время проведения этих встреч будут опубликованы дополнительно.

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