На Обводном канале выстрелил в лицо мигранту и скрылся

Пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением носа около глаза. Подозреваемый задержан. Как предполагает следствие, на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге 28-летний мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета «Пионер» в сторону гражданина одного из среднеазиатских государств.