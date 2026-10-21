Мужчина инициировал свое похищение, чтобы выманить у родственников деньги на запрещенные препараты.Как пишет UOL, жители Бразилии обратились в полицию с заявлением о том, что 12 октября пропал их родственник, а им самим стали приходить в соцсетях сообщения и аудиозаписи, в которых им угрожали и требовали деньги.