Мужчина инициировал свое похищение, чтобы выманить у родственников деньги на запрещенные препараты.Как пишет UOL, жители Бразилии обратились в полицию с заявлением о том, что 12 октября пропал их родственник, а им самим стали приходить в соцсетях сообщения и аудиозаписи, в которых им угрожали и требовали деньги.
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