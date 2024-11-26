Григоренко: россияне смогут запретить себе оформление кредита через «Госуслуги»

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил, что правительство в ходе подготовки законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет прописать в документе возможность введения россиянами самозапрета на оформление кредита через «Госуслуги».
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