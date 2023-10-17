За девять месяцев в столице зарегистрировано рекордное число вторичных сделок

В сентябре 2023 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 16 976 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 3,2% меньше показателя августа текущего года (17 538).
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