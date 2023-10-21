Воробьев оценил китайские инновации на выставке высоких технологий в Шэньяне

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время поездки в Китай посетил выставку, проходящую в рамках конференции по промышленному интернету и ознакомился с передовыми разработками в области цифровизации производственного сектора.
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