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Мюнхенская конференция

Мюнхенская конференция

Мюнхенская конференция по безопасности, также известная как Мюнхенская конференция по политике безопасности, является одной из самых значимых и влиятельных международных платформ для обсуждения вопросов глобальной безопасности и обороны.

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