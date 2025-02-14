Мюнхенская конференция по безопасности, также известная как Мюнхенская конференция по политике безопасности, является одной из самых значимых и влиятельных международных платформ для обсуждения вопросов глобальной безопасности и обороны.
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