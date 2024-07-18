Шольц: мировым державам надо вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями

Мировым державам необходимо вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями. Соответствующее заявление сделал руководитель немецкого правительства Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналиста телевизионного канала ARD, касающийся опасений жителей Германии относительно возможного начала новой холодной войны.
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