Робот с революционным запалом

Завод роботов запустил в Челябинске первое в стране серийное производство промышленных роботов-манипуляторов — не страшась низкой емкости рынка, дефицита специалистов и отсутствия инфраструктуры в молодой отрасли Для изготовления одного робота RusRobot RR требуется 16 922 минуты, или 282 часа.