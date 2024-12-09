Робот с революционным запалом

Завод роботов запустил в Челябинске первое в стране серийное производство промышленных роботов-манипуляторов — не страшась низкой емкости рынка, дефицита специалистов и отсутствия инфраструктуры в молодой отрасли Для изготовления одного робота RusRobot RR требуется 16 922 минуты, или 282 часа.
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