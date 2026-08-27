Лукашенко выехал на переговоры с Путиным в Россию — Белта. Во вторник в Россию прилетал глава ЦРУ, а в среду Трамп провёл совещание с командующими силовым блоком США Донецкая группа новостей.
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Лукашенко выехал на переговоры с Путиным в Россию — Белта. Во вторник в Россию прилетал глава ЦРУ, а в среду Трамп провёл совещание с командующими силовым блоком США Донецкая группа новостей.
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